‘Met zorg gebracht’: bestelwagen van bpost rijdt in op wachtende auto’s aan verkeerslicht

Sint-Gillis-Waas Twee agressieve buizerds terrorise­ren joggers: “Ik werd tot driemaal toe aangeval­len”

Sint-Gillis-Waas is in de ban van niet één, maar twee agressieve buizerds. Nadat eerder al joggers werden aangevallen in het Stropersbos, voert nu ook in Meerdonk een roofvogel duikvluchten uit naar lopers. “Ik moest de vogel tot driemaal toe met wilde gebaren afweren”, getuigt Nico De Wert.

21 juni