Met ‘De Waaslander’ opent Nepalese familie al derde horecazaak rond de Grote Markt: “We willen nieuw leven blazen in de markt van Sint-Niklaas”

Steendorp Buurt wil officiële erkenning van voetweg De Kiep

Gemeenteraadslid Alec Lamberts (Tesamen) heeft een verzoek ingediend om de voetweg De Kiep in Steendorp een officieel statuut te geven. De strook grond langs de voormalige steenbakkerij is al meer dan dertig jaar publiek in gebruik en komt hiervoor dus in aanmerking. Lamberts verzamelde zelf het bewijsmateriaal en 35 schriftelijke getuigenissen.

27 mei