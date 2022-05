Mensen met handicap voeren actie tijdens wekelijkse markt: “We worden nog te vaak genegeerd”

Sint-Niklaas Zaakvoer­ders Tim en Lieven nog steeds in onzeker­heid over voortbe­staan restaurant ‘t Heerehuys: “Vrijdag worden er knopen doorgehakt”

Zaakvoerders Tim en Lieven van restaurant ’t Heerehuys in Sint-Niklaas leven nog steeds in onzekerheid nadat tien dagen geleden een derde van hun gebouw instortte en werd afgebroken. “Vrijdag weten we meer over de toekomst van ons restaurant”, klinkt het. Een crowdfundingsactie leverde ondertussen al 12.000 euro op.

16:58