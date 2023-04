Meer dan 1.600 jongeren en volwassenen leven zich uit tijdens ‘Ontdek de Ster’: “Hoogdag voor mensen met beperking en leerlingen aangepast onderwijs”

Eén jaar geleden stortte brasserie ‘t Heerehuys in: “Nog steeds geen zekerheid over voortbe­staan van ons levenswerk”

Exact één jaar geleden stortte brasserie ’t Heerehuys in de Casinostraat deels in. Dat was het gevolg van graafwerkzaamheden op de toenmalige werf vlak naast het gebouw, waar de uitbaters ook zelf woonden. Tot op vandaag is er nog steeds geen zekerheid of de horecazaak nog opnieuw de deuren zal kunnen openen.