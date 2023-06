Massaal veel zwartrijders betrapt op bussen naar De Ster: “Derde van passagiers zonder ticket”

La Curiosa schenkt deel van opbrengst van cadeautjes voor einde schooljaar aan onderwijs­pro­ject in Tanzania

De zomervakantie is in zicht en dat is ook de periode dat leerkrachten overladen worden met cadeautjes als dank voor het afgelopen schooljaar. Bij La Curiosa in Beveren wil men dit koppelen aan een origineel goed doel. Met een deel van de opbrengst wil zaakvoerster Katrijn Verbraeken een kwetsbaar kind in Tanzania onderwijs laten volgen.