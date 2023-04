Marleen (71) viert jubileum bij Toneelkring Baudeloo: “Op 50 jaar tijd in bijna alle producties meegespeeld”

Eén jaar na VeloVeilig Vlaanderen: fietsellen­de in Industrie­park-West bijna voorbij

Tijdens het VeloVeilig Vlaanderen-onderzoek van vorig jaar werd het gebrek aan fietspaden in het Industriepark-West aangeduid als een van de gevaarlijke punten in Sint-Niklaas. Ondertussen zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad in de industriezone gestart.