Marktkramers, cafébazen en buurtbewoners over nieuwe Grote Markt: “Horeca en wekelijkse markt zullen elkaar versterken”

Sint-Niklaas Gloednieuw ontmoe­tings­cen­trum sluit de deuren, net nu alles terug kan: alle activitei­ten geschrapt na waterlek in kelder

Alle activiteiten in het gloednieuwe ontmoetingscentrum Paterskerk worden minstens tot en met april geannuleerd nadat een groot waterlek in de kelder de twee warmtepompen vernielde. En dat net op het moment dat tientallen verenigingen er hun eerste coronavrije activiteiten hadden gepland. “Bijzonder jammer, want de knaldrang is groot”, zegt Martine Bode van het Vrouwencentrum, dat samen met veertig andere verenigingen op zoek moest naar een nieuwe locatie.

9 maart