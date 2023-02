Mario en Kessara nemen volkscafé Gelek Dant Was over: “Perfect getapte pint wordt ons visitekaartje”

Mario Bryssinck (52) en Kessara Thong-In (54) zijn vanaf 1 maart de nieuwe uitbaters van volkscafé Gelek Dant Was in de Gladiolenstraat in Sint-Niklaas. Voor het echtpaar is het al hun tweede zaak, want ze baten ook al Thaïs restaurant Korat-Thai aan de Ster uit.

Een gezellige babbel met een schuimende pint of een dampend kopje koffie: daarvoor komen de klanten al jarenlang naar Gelek Dant Was. En dat zal ook zo blijven nu de zaak wordt overgenomen door Mario en Kessara. Ze nemen het roer over van Luc Vercouteren die meer dan 7 jaar achter de tapkranen stond. “Ik was zelf al jarenlang een vaste bezoeker van het café met mijn wielerploeg WTC Kontakt, toen Luc in november van vorig jaar aankondigde dat zijn café over te nemen stond”, vertelt Mario. “We zijn rond de tafel gaan zitten en na een tijdje tot een akkoord gekomen. Ik gaf mijn job als werfleider bij een bouwbedrijf op en kies nu resoluut voor de horeca. Gelek Dant Was wordt mijn tweede zaak. Samen met mijn echtgenote baten we ook al bijna anderhalf jaar Thaïs restaurant Korat-Thai in SInt-Niklaas uit.”

Mario zal de naam van het café alle eer aandoen, en niets veranderen aan de huidige formule. “We blijven een dagcafé voor buurtbewoners, verenigingen en clubs”, zegt hij. “Nieuw is wel het feit dat we zeven dagen op zeven open zullen zijn. We gaan in het café ook kleine snacks zoals loempia’s en dim sum uit het Thaïs restaurant verkopen.”

Het visitekaartje van Gelek Dant Was moet meer dan ooit een perfect getapte pint worden. “Samen met ons personeel hebben we al verschillende extra tapcursussen gevolgd”, legt Mario uit. “De manier waarop je een pint tapt én afschuimt is heel belangrijk. De voorbije weken draaiden we ook al mee in het café om bij te leren en te stelen met onze ogen.”

De officiële opening van Gelek Dant Was was met Mario achter de toog vindt plaats op woensdag 1 maart. De opening zal gepaard gaan met een receptie en inzegening door Boeddhistische monniken. “We hebben enorm veel zin in dit nieuwe verhaal”, zegt Mario. “Gelek Dant Was is altijd al een goed draaiend café geweest. Het is ideaal gelegen en er is veel parkeerplaats in de buurt. Ook heel wat verenigingen zoals een biljartclub, wielerploeg en voetbalclub hebben hier hun uitvalsbasis.”

Gelek Dant Was is vanaf woensdag 1 maart alle weekdagen open van 9 tot 23 uur. Op vrijdag, zaterdag en zondag is dat van 9 tot 01 uur.

