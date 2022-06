Marc Sleen en Nero krijgen groot verjaardagsfeest in Sint-Niklaas: “De stripheld zal overal opduiken in de stad”

‘Het B-Gevaar’ is verplichte lectuur voor elke Sint-Niklase stripliefhebber. Het album uit 1948 was het tweede Nero-verhaal van Marc Sleen, en speelt zich voor een groot deel af in de Wase hoofdstad. En dat hoeft niet te verwonderen, want Sint-Niklaas was vijftien jaar lang de thuisbasis van de gevierde stripauteur. Marc Sleen woonde op vijf adressen in de stad, liep school in de Broeders en was een aandachtige observator van het reilen en zeilen in zijn stad.

Volledig scherm Marc Sleen bij de viering van zijn 90ste verjaardag in Sint-Niklaas © jvs

“De figuur van Madam Pheip zou geïnspireerd zijn op een ontmoeting met een vrouw in de Ankerstraat”, weet cultuurbeleidscoördinator van de stad Rik Van Daele. “In het B-Gevaar komen ook heel wat bekende locaties zoals de Cipierage, café Stad Nantes (later Den Antus), het stadhuis, de Sint-Nicolaaskerk en de Grote Markt aan bod. Marc Sleen verwees in zijn strips ook wel eens naar Sint-Niklase politici.”

Volledig scherm Het B-Gevaar © jvs

Marc Sleen kreeg in 1984 de titel van ereburger van Sint-Niklaas. In november van 2016 overleed hij in zijn woonplaats Hoeilaert. Vandaag zou de striptekenaar 100 jaar geworden zijn, en kwam Nero 75 jaar geleden voor het eerst uit zijn potlood gekropen. “Dat willen we uitgebreid vieren met een hele reeks bijzondere activiteiten”, geven burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA), cultuurschepen Filip Baeyens (N-VA) en Rik Van Daele aan. “Marc Sleen zei tien jaar geleden aan een tafeltje in de bib ter gelegenheid van zijn 90ste verjaardag dat Sint-Niklaas altijd heel speciaal voor hem zou blijven. Dat is ook omgekeerd het geval. Nero en Marc Sleen zullen tot en met januari van volgend jaar overal opduiken in het straatbeeld. De klassieke Nero-wafelenbak zal uiteraard ook niet ontbreken.”

Volledig scherm Voor Catharina Kochuyt, de weduwe van Marc Sleen, voelt Sint-Niklaas aan als thuiskomen © bfs

Ook Catharina Kochuyt (71), de weduwe van Marc Sleen, houdt goede herinneringen over aan Sint-Niklaas. “Het is hier altijd mooi thuiskomen”, zegt ze. “Ik ben heel fier en gelukkig dat er in deze stad zoveel aandacht wordt besteed aan Marc Sleen en Nero. Tijdens dit bijzondere jaar worden er op alle niveaus activiteiten georganiseerd. Dat resulteert in een mooi uitgesponnen programma.”

Volledig scherm Marc Sleen © De Maitre Maîtrise ID/ photo agency

Op dat programma staan een 17-tal activiteiten. Die gaan van een workshop striptekenen en een expo ‘Nerotisme’ tot een lezing over de Sint-Niklase jaren van Marc Sleen en een foto-expo van Patrick Van Cleemput, de grootste Nero-verzamelaar van de stad.

Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je hier

Volledig scherm Nero-verzamelaar Patrick Van Cleemput en Catharina Kochuyt © bfs

Volledig scherm Yvette Verbuyst is de nicht van Marc Sleen, en woon in Sint-Niklaas © bfs

