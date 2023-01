Man weggeleid tijdens nieuwjaarsspeech Conner Rousseau: “Misverstand, man had geen kwade intenties”

Eerder deze week raakte bekend dat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau extra politiebewaking krijgt omdat er ernstige bedreigingen aan zijn adres werden geuit. Door die bedreigingen was er sowieso ook een verhoogde politiewaakzaamheid tijdens de nieuwjaarsreceptie van Vooruit: de politie was aanwezig met extra patrouilles rond het gebouw en agenten in burger hielden binnen een oogje in het zeil. De politie moest ook één keer tussenbeide komen toen een man zich luidruchtig gedroeg in het publiek. Rousseau verklaarde op VTM Nieuws dat de man het podium wou bestormen, maar na een kort gesprek met de politie bleek de betrokkene geen kwade bedoelingen te hebben. “De man gedroeg zich luidruchtig in het publiek en daarom werd hij door agenten ter plaatse even weggeleid. Het bleek om een misverstand te gaan, want de man in kwestie bleek sympathie te hebben voor de politieke linkerzijde. Hij verklaarde geen slechte intenties te hebben en was dus ook niet van plan om het podium te bestormen. Hij mocht nadien gewoon verder deelnemen aan de nieuwjaarsreceptie”, aldus Hedwig Smet, officier van wacht van de lokale politie van Sint-Niklaas.

“Geen schrik”

Rousseau verwees tijdens zijn speech in eerste instantie met een kwinkslag naar de verhoogde aanwezigheid van de politie. “Jullie hebben waarschijnlijk gezien dat ze hier zijn. Geen schrik we zijn in orde met al onze vergunningen”, grapte de Vooruit-voorzitter. “Helaas zijn ze hier omdat ik bedreigd worden. Ik krijg de laatste tijd veel bedreigingen uit extreemrechtse hoek. We maken ze zenuwachtig. Toch nog iets positiefs aan deze situatie. Ik zweer u één ding: We gaan ons door niets of niemand laten tegenhouden”, aldus de nationale Vooruit-voorzitter.

Sint-Niklaas

Voor de lokale afdeling van Vooruit Sint-Niklaas was het een bijzondere dag om de nationale nieuwjaarsreceptie van hun partij in hun eigen stad, de thuisbasis van Conner Rousseau, te mogen ontvangen. “Het is de eerste keer in de 34 jaar dat ik aan politiek doe dat ik dit mag meemaken. Je voelt aan de mensen dat Conner iets losmaakt bij hen", zegt ervaren gemeenteraadslid Gaspard Van Peteghem. Ook lokaal partijvoorzitter Annemie Wauman is opgetogen met de opkomst. “Conner reageert koel op de bedreigingen op zijn persoon, maar uiteraard doet dat iets met een mens. Vooral zijn moeder (oud-burgemeester Christel Geerts, red.) beleeft er slapeloze nachten door.”

Uitgerekend Christel Geerts werd door haar zoon aan het einde van zijn speech letterlijk in de bloemetjes gezet nadat ze afgelopen vrijdag afscheid nam van de gemeenteraad van Sint-Niklaas waar ze haar zitje afstaat aan Steve Vonck. Rousseau vroeg en kreeg een daverend applaus voor zijn moeder die hem naar eigen zeggen inspireerde om aan politiek te beginnen doen.

Volledig scherm Christel Geerts werd door haar zoon Conner Rousseau in de bloemetjes gezet. © Photo News

