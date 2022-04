Man slaat partner met hamer, geeft kopstoten en sleurt haar aan haar haren over straat: “Nog nooit zo’n driest geweld gezien, en dat voor de ogen van haar kinderen”

Belsele/Sint-Pauwels Muziekfes­ti­val Walhalla schenkt cheque van 1.500 euro aan bijzondere jeugdzorg Lenteweel­de

Het jaarlijks muziekfestival Walhalla in Belsele heeft een cheque van 1.500 euro geschonken aan Lenteweelde in Belsele. Dat is een voorziening voor bijzondere jeugdzorg. De cheque werd overhandigd door Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die medeorganisator is van Walhalla.

