Mama Elke op wake voor Dean: “Steun doet deugd, maar verwijten op sociale media komen hard aan”

Sint-NiklaasTranen van verdriet, ongeloof, verbijstering, ingehouden woede: ook in Sint-Niklaas kwamen vanavond mensen samen tijdens een stille wake voor de 4-jarige Dean Verberckmoes. Elke Verberckmoes, de mama van Dean, was eveneens aanwezig. “De steun doet deugd, maar op sociale media zie ik ook veel dingen die me pijn doen", vertelde ze aan de regionale zender TV Oost.

“Het is mooi dat er zoveel mensen naar hier zijn gekomen. Ik krijg veel steun, dat doet deugd”, vertelde Elke Verberckmoes. “Maar de verwijten op sociale media raken me nu heel erg. Ik kon niet alles weten. Ik wist niets van het gerechtelijke verleden van Dave, je googelt toch niet iedereen die je tegenkomt? Ik lees het niet meer, dat gaat niet meer. En nu? Ik weet het niet. Ik weet niet wat er nog zal gebeuren. Soms dringt het nog niet goed door bij mij, denk ik. Dat zal pas gebeuren als ik mijn jongen een laatste knuffel kan geven.”

Groot hart voor Dean

Ook in Sint-Niklaas heeft het tragische verhaal van de kleine jongen Dean veel losgemaakt. Getuige daarvan de vele kaarsjes, knuffels en ballonnen, een groot hart voor Dean, met daarnaast ook de leegte in vele ogen, het ongeloof, op een donkere Grote Markt. Vlak bij die Markt heeft moeder Elke Verberckmoes haar zoontje voor het laatst gezien, in de Dalstraat, aan de toegang van psychiatrisch verzorgingstehuis Sint-Hiëronymus. Dat was nog geen week geleden, vorige woensdag.

Quote Wat er met Dean is gebeurd, is zo afschuwe­lijk. Dat heeft op veel mensen een enorme indruk gemaakt. En dan moeten mensen even kunnen praten met elkaar, hun gevoelens kunnen delen, om het ergens een plaats te kunnen geven Saïna Van den Hende, initiatiefneemster wake

“En nu staan we hier, te trillen van weerzin over wat iemand met dat kleine jongetje heeft gedaan. Daarom komen wij hier vandaag onze steun betuigen voor de moeder. En om een signaal te geven ook, om kinderen meer te beschermen. We zijn er niet goed van, hoe vaak er misbruik wordt gemaakt van de kwetsbaarheid van kinderen”, klonk het bij twintigers Freya en Emiel uit Sint-Niklaas.

“Veel woorden zijn er eigenlijk niet. Ik zou heel veel willen zeggen, misschien. Maar ik zou vooral ook willen zwijgen. Omdat het zo intriest is. Omdat ik de woorden op dit moment ook bijna niet uit mijn keel geperst krijg.” Een jonge vader vertelt het ingetogen, met schokjes bijna, met rond hem zowat 150 mensen die ook amper woorden vinden om hun afschuw uit te drukken.

Jonge ouders waren er ook, op de Grote Markt. “We hebben ons zoontje meegebracht, dat ongeveer even oud is als Dean en zelfs nog met hem heeft gespeeld. We kennen de mama ook een beetje. We wilden hier even zijn vanavond, om steun te bieden en een beetje troost te vinden. We zijn verdrietig én boos, over zoveel onrecht. Dit had echt nooit mogen gebeuren”, vertelde de jonge mama Giannina.

Machteloosheid

Op heel wat plaatsen in Sint-Niklaas en de buurgemeenten hadden bewoners ook een kaarsje voor het raam gezet. Stilte, overal. Maar Saïna Van den Hende vond het ook belangrijk om samen te komen. Daarom had zij het initiatief genomen voor deze wake. “Ik vind het belangrijk om hier samen te zijn, solidariteit te tonen, hulp en steun te kunnen bieden. Dat is op dit moment voor heel veel mensen heel belangrijk. Wat er met Dean is gebeurd, is zo afschuwelijk. Dat heeft op veel mensen een enorme indruk gemaakt. En dan moeten mensen even kunnen praten met elkaar, hun gevoelens kunnen delen, om het ergens een plaats te kunnen geven. Ook ikzelf voel die machteloosheid, over een systeem dat een dader weer loslaat in onze maatschappij. Dat is zó teleurstellend. En dat moet veranderen.”

Volledig scherm Ook mama Elke Verberckmoes was aanwezig op de wake voor zoontje Dean. © Kristof Pieters

Volledig scherm Ze kreeg van de aanwezigen heel wat steunbetuigingen. © Kristof Pieters

