Maia en Joan bakken verse pretzels in Stationsstraat: “We laten iedereen proeven van Roemeense specialiteit”

Sinds vrijdag waait de geur van versgebakken pretzels de wandelaars in de Stationsstraat tegemoet. Maia en Joan uit Vrasene namen hun intrek in een hoekpand van de Reinaert Galerij, en laten er een ruim assortiment pretzels proeven. Pretzels zijn krakelingen gemaakt van brooddeeg. “We zijn afkomstig van Roemenië, waar je overal pretzels met de meest uiteenlopende smaken krijgt voorgeschoteld”, vertelt Maia, die vijf jaar geleden naar België verhuisde. “Hoewel het gebak vooral bekend is uit Duistland en oorspronkelijk ook uit de Verenigde Staten, is het ook in Roemenië een echte specialiteit. In België en zeker in Sint-Niklaas was het nog maar weinig bekend. Omdat we beiden enorm graag koken en bakken, besloten we om hier onze eigen zaak op te starten.”