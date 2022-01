Magistraat ramt verkeerseiland op kruispunt N70, auto gerechtelijk in beslag genomen

Waasland-Dendermonde Vuurwerk afsteken van oud naar nieuw? In vier gemeenten in de regio kan dat nog

De overgang van oud naar nieuw feestelijk inzetten? Voor sommigen hoort daar vuurwerk bij, maar dat is in de meeste gemeenten in onze regio verboden. Wie er toch knallend het nieuwe jaar in gaat, riskeert een fikse GAS-boete. In vier gemeenten is het wél toegelaten, als er aan enkele voorwaarden is voldaan. We zetten alles eens op een rijtje.

29 december