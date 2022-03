Maatregelen tegen café Cipierskelder dat goktoestellen plaatst in historisch gebouw: “Kansspelen weg, anders juridische stappen”

Café Cipierskelder is al tientallen jaren lang een vaste waarde in de Sint-Niklase horeca. Het café met zowel een ingang en een terras via de Grote Markt als het Sint-Nicolaasplein nam haar intrek in de Cipierage, een historisch gebouw uit de zeventiende eeuw. De stad Sint-Niklaas is eigenaar van het pand, maar laat via een concessie de uitbating van een horecazaak toe in het gebouw. Eén van de voorwaarden die opgesomd worden in het contract, is het verbod op gokautomaten. En die blijken er in de Cipierskelder wél te staan. “In de concessievoorwaarden die door de gemeenteraad werden goedgekeurd, staat duidelijk vermeld dat kansspelen niet zijn toegelaten in de zaak”, zegt burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA). “We gaan nu verdere stappen ondernemen tegen de uitbaatster. De toestellen zullen op korte termijn verwijderd moeten worden. Als dat niet gebeurt, wordt er een juridische procedure opgestart.”