Maand lang waardebonnen te winnen op donderdagse markt

Sint-Niklaas Asfalte­rings­werk­zaam­he­den Hofstraat en Gentse Baan worden uitgesteld omwille van slechte weer

De geplande werkzaamheden in de Hofstraat en de Gentse Baan in Sint-Niklaas worden uitgesteld omwille van het slechte weer. In beide straten moet de asfaltlaag vernieuwd worden.

1 april