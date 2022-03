Lunch- en brunchbar Soep & Zoet begint nieuw verhaal in Het Landhuis: zelfde concept maar meer plaats en grotere keuken

Sint-Niklaas Trajectcon­tro­le Belle­straat neemt ‘vliegende start’: meer dan 1.500 boetes op maand tijd

De trajectcontrole in de Bellestraat lijkt na drie maanden weinig bestuurders op de rem te laten duwen. Alleen al in januari werden er meer dan 1.500 flitsboetes uitgedeeld. “Veiliger is het hier nog niet geworden”, klinkt het in de buurt. Goed nieuws is er dan weer van de trajectcontrole in Hoge Bokstraat die al langer actief is. Daar gaan per dag gemiddeld nog maar vijftien bestuurders de bon op.

