Luc (65) neemt afscheid van sportwinkel City Sport: “Overeind gebleven zonder webshop”

City Sport werd in 1989 opgericht door Luc Toté. Daarvoor had hij lange tijd in een speciaalzaak in Beveren gewerkt. “Aanvankelijk richtte ik me in City Sport vooral op badminton- en tennisspelers, maar de vraag naar andere sporten werd steeds groter”, blikt Luc terug. “De voorbije jaren lag de focus opnieuw op racketsport, met een groot aanbod schoenen, kleding en rackets, en een gespecialiseerde besnaringsservice. Klanten reden vaak tot 80 kilometer om bij ons hun racket te laten besnaren. Als materiaalmeester maakte ik er een erezaak van om elk racket met de hoogst nodige zorg te behandelen en klanten wisten dat te appreciëren. In een tijd van internet en online kopen was City Sport een van de weinige winkels die zonder online aanwezigheid overeind is gebleven.”