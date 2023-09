Loslopende hond bijt fietser: slachtoffer lichtgewond, politie stelt proces-verbaal op

Elia vernieuwt hoogspan­nings­net rond haven: “58 hoogspan­nings­mas­ten worden vervangen”

Hoogspanningsbeheerder Elia is deze week gestart met de werken voor het project Brabo III, de versterking van de bestaande hoogspanningslijn tussen Liefkenshoek en Kruibeke. Dit is het sluitstuk van een meerjarenproject om de regio rond de haven klaar te stomen voor een grotere vraag naar elektriciteit in de toekomst. In totaal worden 58 hoogspanningsmasten vervangen.