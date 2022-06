Lore Baeten is nieuwe lijsttrekker voor CD&V: “Veel goesting om voor mijn stad te gaan”

Sint-NiklaasLore Baeten (26) is door de lokale CD&V-afdeling van Sint-Niklaas naar voren geschoven als lijsttrekker voor de verkiezingen in 2024. Ze zal het moeten opnemen tegen zwaargewichten als Lieven Dehandschutter en Conner Rousseau. “Ik ben niet het type dat battelt , maar ik wil wel volop voor mijn stad gaan”, klinkt het.

Lore Baeten is sinds 2018 gemeenteraadslid voor CD&V en eerste opvolger voor de Kamer. Als lijsttrekker zal ze het tijdens de verkiezingen moeten opnemen tegen onder meer burgmeester Lieven Dehandschutter (N-VA) en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. “Ik heb er alvast veel goesting in”, is Baeten strijdvaardig. “Ik ben niet het type dat battelt, maar ik wil wel volop voor mijn stad gaan. Hoe meer sterke figuren er in Sint-Niklaas zijn, hoe beter dat is voor de stad.”

Volledig scherm © bfs

Lore Baeten wil onder meer werk maken van minder eenzaamheid in de stad. “Want dat is iets waar we ook na corona over alle generaties heen mee geconfronteerd worden. Ouderen missen vandaag ontmoetingsplekken, fysieke banken en echte kassa’s. Jongeren hebben dan weer een gebrek aan een bruisende uitgaansbuurt. Het zijn al die vormen van klein verdriet waar we op willen inzetten.”

Volledig scherm © bfs

Tijdens de voorstelling van Lore Baeten als lijsttrekker werd ook de ‘babbelbox’ officieel geopend. “Een caravan waarmee we de komende twee jaar naar de verschillende wijken in Sint-Niklaas en deelgemeenten trekken”, klinkt het. “We willen weten welke ideeën onze inwoners hebben om hun buurt zorgzamer, veiliger en bruisender te maken.”

Lore Baeten schreef in 2020 het boek ‘Ve(e)rkracht’ over de impact van seksueel geweld. Zelf werd ze ook verkracht toen ze 15 jaar was. Lore Baeten is de dochter van voormalig schepen en huidig CD&V-voorzitter in Sint-Niklaas Lieve Van Daele.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.