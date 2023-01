Loopclub Running Team Sinaai heeft nieuwe voorzitter

Sint-Niklaas Broeder­scho­len blazen schoolto­neel nieuw leven in: “Leerlingen uit zeven afdelingen staan op de planken”

Met de musical ‘Perfect!’ blazen 43 schoolkinderen van de Broederscholen in Sint-Niklaas hun toneeltraditie nieuw leven in. Aan de productie nemen jongeren uit zeven verschillende afdelingen deel. Het resultaat is op 10, 11 en 12 februari te zien in zaal Antigone.

25 januari