Lokale poëten zijn ‘Drie snoodaerds en een wolvin’: “Vier monologen met eigenzinnige kijk op Reynaertverhaal in Roomanmolen”

Geen ballonnen in de lucht, wel veel muziek en sfeer: “Een beetje regen houdt ons niet tegen”

Geen ballonnen in de lucht vrijdag tijdens de Vredefeesten door de regenwolken, maar wél veel sfeer en muziek in de stad. Verspreid over podia in onder meer het stadspark, het Castrohof en op het Hendrik Heymanplein zorgden artiesten van allerlui pluimage voor het mooie weer.