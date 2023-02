Lokale delicatessen proeven tijdens eerste ‘Chocolade- en Pateekesweek’: “Smakelijke ontdekkingstocht voor zoetekauwen”

De smakelijke ontdekkingstocht komt overgewaaid uit de provincie Antwerpen, en wordt georganiseerd door de vzw Koekenstad. In Sint-Niklaas tekenden acht lokale ondernemers meteen in voor het programma: bakkers en patissiers Toon De Klerck, Stefan en De Bakkerij, chocolatiers Vyverman, Wauters en Balerdon, ijssalon Foubert en delicatessenzaak Van Poeck. Ook het stadsbestuur en de Toeristische Dienst van Sint-Niklaas zetten mee hun schouders onder de Chocolade- en Pateekesweek. “Dit meerdaags evenement is helemaal op maat van liefhebbers van zoete lekkernijen”, weet schepen voor Economie Ine Somers (Open VLD). “Als hoofdstad van het zoete land van Waas heeft Sint-Niklaas natuurlijk een grootse reputatie. En dat tonen de acht deelnemende zaken met heel veel overtuiging.”

Er kan onder meer geproefd worden van de artisanale ballon- en Reynaertpralines van Wauters en Vyverman. De chocolatiers werden door Gault&Millau uitgeroepen tot twee van de beste pralinemakers van ons land. “Mensen van ver buiten de stadsgrenzen komen af op onze chocolade”, ondervinden Wim Vyverman en Nick Wauters. “Toen we de kans kregen om mee te doen aan de Chocolade- en Pateekesweek, hebben we geen seconde getwijfeld. Een initiatief als dit is niet alleen mooie reclame voor onze artisanale producten, maar zet ook de stad Sint-Niklaas in de kijker.”

Frank Van Hecke van De Bakkerij laat op zijn beurt een ambachtelijk broodje proeven. “Het is fijn dat we op deze manier een platform krijgen om ons vakmanschap in de kijker te zetten”, zegt hij. “Mijn brood vertelt ook een heel lokaal verhaal van de korte keten. Het graan komt uit de polder in Nieuwkerken. Het malen gebeurt op de Witte Molen in Sint-Niklaas.”

Nog te proeven: het Reynaertgebak bij Stefan, de Kranskoffie van Van Poeck en nog meer lekkers bij Balerdon en ijssalon Foubert. Bakker Toon De Klerck, de ambassadeur van de Chocolade- en Pateekesweek, laat zijn gebakjes proeven.

“De interesse om deel te nemen aan het evenement was heel groot”, ondervond schepen Somers. “Dat is veelbelovend voor de editie van vólgend jaar.”

Een pas voor de Chocolade- en Pateekesweek kost 15 euro, en kan aangekocht worden op de Toeristische dienst van Sint-Niklaas of bij de deelnemende handelaars. Het evenement loopt nog tot en met donderdag 9 maart.

