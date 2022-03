Lokale bands spelen voor podiumkansen en eeuwige roem: Lightspeed en Karavan verkozen tot ‘Local Residents’

De vijfkoppige postrockband Karavan met leden uit Lokeren, Waasmunster en Sint-Niklaas ging op zaterdag met de prijs lopen. “En daar zijn we heel tevreden mee”, zegt frontman Vince De Leenheer. “Het is heel fijn dat er kansen als deze worden geboden aan jonge muzikanten. In onze huidige bezetting zijn we drie jaar bezig. We werken heel hard, en het is leuk dat we daar op deze manier een beetje voor beloond worden. Echt grote podia hebben we nog niet gedaan. De inzet van deze wedstijd was allesbehalve een biermand. We kijken enorm uit naar het concert in De Casino. Dat moet megatof worden. Deze zomer nemen we ook onze eerste EP op die we hopelijk eind dit jaar kunnen uitbrengen.”