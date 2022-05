Lokale afdeling Groen schenkt cheque van 1.000 euro aan goed doel in Oekraïne: “Trots dat we opbrengst van onze quiz aan dit project kunnen schenken”

“We wilden met onze quiz een goed doel een stevig steuntje in de rug geven” klinkt het bij Groen Sint-Niklaas. “Child-Help is al vele jaren actief in Oekraïne en zorgde in het verleden al voor gespecialiseerd medisch materiaal en opleidingen voor artsen ter plaatse. We zijn bijzonder trots dat we de integrale opbrengst van onze quiz aan dit waardevol project kunnen schenken.”