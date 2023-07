LikeMe pakt Grote Markt in: Pommelien Thijs en Maksim Stojanac zorgen voor hoogtepunt tijdens Ketnet Zomertour

Bestuurder (23) die brandweer­man­nen klappen verkocht voor rechter: “Iedereen is toch wat emotioneel achter stuur”

De bestuurder die in juni vorig jaar twee brandweermannen van de Hulpverleningszone Waasland rake klappen verkocht, stond woensdag voor de Dendermondse rechter. Gagik V. (23) ging door het lint toen hij voorbijgestoken werd door een brandweerwagen op weg naar een dringende interventie en riskeert nu een jaar cel. “Ik stond onder te veel stress”, zei hij tegen de rechter, want het bleek dat hij eerder die dag ook al agressief had uitgehaald.