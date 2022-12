Lien houdt ‘pauzesessies’ voor vrouwen: “Ik wil iedereen laten voelen hoe het écht met hen gaat”

De sessies duren telkens twee uur, en vinden plaats in een knus ingericht bijzaaltje van eetcafé De Pavo, het restaurant dat Lien samen met haar echtgenoot Tim Valaert uitbaat. “Het is de bedoeling om elke week een groepje vrouwen samen te brengen om heel bewust de pauzeknop in te duwen”, legt Lien uit. “Want daar is nood aan. Elke dag moeten we heel veel ballen in de lucht houden. Ik wil een plaats creëren waar we met maximum 10 vrouwen en met zicht op de natuur tijd maken voor onszelf. Dat doen we onder meer met meditatieoefeningen, een inhoudelijke werking en zelfreflectie. Veel mensen hebben of maken geen tijd meer om te voelen hoe het écht met hen gaat. Daar wil ik tijdens onze sessies bij stilstaan. Al die ervaringen en indrukken zullen we delen met elkaar. Want herkenning kan enorm veel deugd doen.”