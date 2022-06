Liefhebbers genieten van oldtimer vrachtwagens op terreinen SVK

Beveren/Nieuwkerken-Waas Catering Lombaerts opent nieuwe feestzaal in historisch kasteel: “Chateau Pironne als eerbetoon aan bevrij­dings­bri­ga­de”

Op de grens van Beveren en Nieuwkerken heeft Chateau Pironne de deuren geopend. De gloednieuwe feestlocatie is ondergebracht in het voormalige kasteel Sint-Maarten aan de Westakkers. Het historische gebouw en bijhorende parkdomein moeten de nieuwste place to be worden voor onder andere trouwfeesten en bedrijfsevents.

3 juni