Lichtspektakel door nachtelijk onweer, bliksem slaat ook in op woning

Sint-Niklaas Rookontwik­ke­ling door vergeten frietpot

De hulpdiensten moesten zondagavond uitrukken naar de Sijsjesstraat in de Clementwijk in Sint-Niklaas. Op de gelijkvloerse verdieping van een klein appartementsgebouw was er een rookontwikkeling ontstaan nadat een vrouw de frietjes uit haar friteuse was vergeten halen.

16 mei