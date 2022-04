Sint-Niklaas Leerlingen Heilig Hartschool geven rondlei­ding aan 200 museumbe­zoe­kers

De leerlingen van de derde graad in de Heilig Hartschool in Sint-Niklaas hebben zondag zo’n 200 bezoekers rondgeleid tijdens de Erfgoeddag in de SteM in Sint-Niklaas. De gidsbeurten vormden de apotheose van een educatief project tussen de school en het museum.

