Levensverhaal van ‘onbekende’ Christiane Thijs geeft asbestproblematiek in Sint-Niklaas een gezicht

Sint-NiklaasMet het optekenen van het levensverhaal van de ‘onbekende’ Sint-Niklase vrouw Christiane Thijs geeft auteur Johan de Vos (80) de abestproblematiek in de stad een gezicht. Maar hij schetst ook een beeld van een jonge en mooie vrouw in het naoorlogse Sint-Niklaas, toen de breigoedindustrie nog volop floreerde.

Met ‘Het boek van Sint-Niklaas’ deed Johan de Vos in 2017 letterlijk heel wat stof opwaaien. Hij kaartte er de asbestproblematiek rond het bedrijf SVK in aan, met een heel maatschappelijk debat als gevolg. Nu vijf jaar later, keert hij met het boek ‘Christiane Thijs, een biografie’ terug naar het thema. “Maar ik voer geen strijd meer”, zegt Johan. “Ik vertel gewoon een realistisch verhaal over het leven dat iemand geleefd heeft in Sint-Niklaas. En dat bestaat uit meer dan alleen asbest.”

Volledig scherm Christiane Thijs © rv

Dat verhaal begint in 1943, bij de geboorte van Christiane Thijs in een kleine arbeiderswoning in de Kleibeekstraat. “Ze werd geboren als de enige dochter van haar vader die bij SVK werkte, en haar moeder die als bobijnster bij de weverij Waasland in de Hofstraat werkte”, schetst de auteur. “Christiane was een goede studente maar kon in Sint-Niklaas alleen maar lagere school volgen. Op haar 14 jaar begon ze te werken in breigoedfabrieken waar ze zich al snel wist op te werken. Ze was niet alleen een heel verstandige en handige vrouw, maar ook nog eens heel mooi.”

Quote Ik beschrijf een heel leven van een ‘gewoon’ iemand die in Sint-Niklaas heeft geleefd. En niet alleen haar vreselijke dood Johan De Vos, Auteur

Volledig scherm Christiane Thijs als kind, samen met haar ouders en familie © rv

Later verhuisde het gezin naar de Hazewindstraat. Daar hielp Christiane mee in het huishouden. “Telkens als haar vader ’s avonds of in het weekend thuiskwam, schudde ze zijn kleren uit alvorens ze te wassen”, schetst Johan. “ Het is door de asbest die ze toen dagelijks inademde dat ze 30 jaar later op 44-jarige leeftijd zou sterven.”

Het boek is geschreven op Johans eigen, typerende manier. “Zonder al te veel literaire ambities en met gewone woorden. Niet te pronkerig”, klinkt het. “Net zoals het verhaal dat ik vertel. Ik beschrijf een heel leven van een ‘gewoon’ iemand die in Sint-Niklaas heeft geleefd. En niet alleen haar vreselijke dood. Het leven van Christiane is herkenbaar voor heel veel mensen. Ik vond het prachtig om negen maanden lang aan haar biografie te hebben kunnen werken”

Volledig scherm Johan de Vos © Jjvs

Het boek blijkt een succes, want is ondertussen al aan zijn tweede druk toe. “Ik hoor overal verhalen van mensen die Christiane of haar familie hebben gekend”, zegt Johan. “Haar biografie brengt ook de grote verhaallijnen uit onze stadsgeschiedenis samen. Het industriële verleden, breigoed en asbest. Glorie en verdriet.”

‘Christiane Thijs. Een biografie’ kost 16 euro en is te koop bij ETWIE, in het Industriemuseum in Gent en in de betere Sint-Niklase boekhandels.

Volledig scherm © rv

Volledig scherm © rv

