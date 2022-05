Leerlingenraad Heilige Familie houdt Cultuurdag: “Trots op verscheidenheid op onze school”

Sint-Gillis-Waas Oprichter van Wase Wind bouwt nu windmolen­park in Lesotho: “Geen liefdadig­heid maar bedrijf dat ten dienste staat van de inwoners”

Chris Derde, mede-oprichter van Wase Wind, de coöperatieve met 14 windturbines in het Waasland, gaat nu windmolens bouwen in Zuid-Afrika. Als jonge man trok hij naar het straatarme Lesotho voor zijn vervangende legerdienst. “Ik heb me toen voorgenomen om ooit terug te keren. Dat doen we nu met de expertise van ons team in windenergie.”

