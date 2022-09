Leerlingen Sint-Camillus op inleefreis naar school in Spanje: “Een wonderlijke, uniek ervaring”

“Vorig schooljaar gingen we met een aantal leerkrachten op verkenning naar de school Escola Lloriana in Sant Vicenç de Torelló in Catalonië in Spanje”, zegt Evi Nys van het Zorgteam van Sint-Camillus. “Daarna mochten we ook enkele Spaanse leerkrachten ontvangen in Sint-Niklaas. Vorige week kregen we de kans om met enkele leerlingen van onze lagere school op inleefreis te gaan naar Sant Vicenç de Torelló. Een wondere, unieke ervaring.”