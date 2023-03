Leerlingen Portus trekken straat op tijdens Dag van het Kunstonderwijs’: “We maakten krijttekeningen en gaven info aan voorbijgangers”

Mario en Kessara nemen volkscafé Gelek Dant Was over: “We combineren het met ons Thaïs restaurant”

Mario Bryssinck (52) en Kessara Thong-In (54) zijn vanaf 1 maart de nieuwe uitbaters van volkscafé Gelek Dant Was in de Gladiolenstraat in Sint-Niklaas. Voor het echtpaar is het al hun tweede zaak, want ze baten ook al Thaïs restaurant Korat-Thai aan de Ster uit.