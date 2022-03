Leerlingen Portus Berkenboom scheren hoge toppen met kunst: Waasland Shopping Centrum tot de nok gevuld met eigen creaties

Sint-Niklaas/Temse ASSISEN. Dennis Peeters schuldig bevonden aan moord op zijn ex-vrouw Barbara Ongena én aan brandstich­ting

In het Gentse assisenhof is Dennis Peeters (41) schuldig bevonden aan de moord op zijn vrouw Barbara Ongena (33). De havenarbeider bracht zijn vrouw met wie hij op scheiden stond op 18 juni 2019 in Temse om het leven door wurging. Nadien bracht hij haar lichaam naar haar appartement in Sint-Niklaas, waar hij vervolgens brand stichtte om het op een ongeval te doen lijken. Zijn advocaat had tevergeefs gevraagd om hem niet schuldig te bevinden aan voorbedachtheid. De jury ging daar echter niet op in.

