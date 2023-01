Leerlingen Portus Berkenboom ontwerpen eigen bladwijzers

Sint-Niklaas Scanwagen vervangt parkeer­wach­ters vanaf 1 februari: “Camera’s scannen twee keer per dag alle nummerpla­ten op betalende parkings”

Een scanwagen zal vanaf 1 februari twee keer per dag alle geparkeerde auto’s in Sint-Niklaas controleren om te zien of er al dan niet parkeergeld werd betaald. Wie niet in orde is, krijgt automatisch een retributie opgestuurd. De parkeerwachters worden voortaan ingezet als gemeenschapswachten.

16:58