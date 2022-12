Leerlingen maken kunst voor het goede doel: “Koperdraad uit oude stroomkabels gerecycleerd tot sierlijke vlammetjes”

Sint-Niklaas Wegpiraat stak voorbij via fietspad, parkeerde dwars over de rijbaan en vertrok met gierende banden: “Ik werd aangevuurd door passagier die heel de tijd ruzie maakte”

Een wegpiraat is door de politierechtbank in Sint-Niklaas veroordeeld tot een jaar rijverbod. Mohamed N. stak onder meer een auto rechts voorbij over het fietspad, gebruikte geen richtingaanwijzers, parkeerde dwars over de baan en reed met gierende banden weg.

28 november