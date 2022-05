Leerlingen kunsthumaniora stellen eindwerken voor

Sint-Niklaas Basis­school Berkenboom bouwt ‘rustig hoekje’: “Hier kunnen kinderen even tot rust komen tijdens de lange middagpau­ze”

In basisschool Berkenboom in de Ankerstraat werd tijdens de afgelopen maand een ‘rustig hoekje’ gebouwd. Daar kunnen de leerlingen tijdens hun middagpauze zich even afzonderen en tot rust komen.

17 mei