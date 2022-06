Leerlingen Heilige Familie doorbreken taboe rond menstruatie-armoede: “Kastjes met gratis tampons en maandverbanden in toiletten”

Sint-Pauwels Schutter café Pitstop op 42-jarige leeftijd overleden

Wim Felix, de man die in 2004 vier mensen neermaaide bij een schietpartij voor de deur van café Pitstop in Sint-Pauwels, is op 42-jarige leeftijd overleden. Felix overleed op 1 juni maar een uitvaartplechtigheid is er niet.

7 juni