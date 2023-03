Leerlingen Heilig Hartschool maken eigen glasraam tijdens expo Staf Pyl: “Kinderen gingen vol inspiratie en nieuwsgierigheid aan de slag”

Namen voor Lawijt­strijd bekend: deze 12 bands strijden om muzikale roem

De 12 bands die het tegen elkaar zullen opnemen tijdens het Wase muziekconcours Lawijtstrijd zijn bekend. De groepen komen verspreid over drie voorrondes in Lokeren, Sint-Niklaas en Stekene aan de beurt, met op 6 mei de finale in concertzaal De Casino.