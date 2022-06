Leerlingen en leerkrachten CDO Newton vallen in de prijzen met campagne tegen roken

De wedstrijd was een organisatie van het Vlaams Instituut Gezond Leven. Zowel leerlingen als leerkrachten moesten vier uitdagingen aangaan rond tabakspreventie. In totaal schreven 34 scholen goed voor 18.000 leerlingen zich in. Centrum voor deeltijds onderwijs Newton in de Slachthuisstraat in Sint-Niklaas kwam als winnaar uit de bus. “De school ging volop voor de uitdagingen”, zegt Sanne Henderyckx ven het Vlaams Instituut Gezond Leven. “Dat leverde hen cheques ter waarde van 1.000 euro en 400 euro op om te investeren in de gezondheid van leerlingen en leerkrachten op school. Ze wonnen ook een Bongo-bon ter waarde van 100 euro voor één van de leerkrachten én cinematickets voor de leerlingen.”