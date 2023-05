Leerlingen Biobroeders showen meer dan 150 koeien tijdens eigen veeprijskamp: “Passie voor landbouw aan iedereen tonen”

Fietsspeci­aal­zaak HBC wordt drie keer groter: “Volgend jaar verhuizen we naar gebouw City Sport”

Fietsspeciaalzaak HBC Premium Bikes in de Kapelstraat in Sint-Niklaas heeft verhuisplannen. De winkel van zaakvoerder Tom Temmerman (34) neemt eind volgend jaar haar intrek in het pand van het huidige City Sport in De Kapelstraat. Daar zal HBC nog eens drie keer zo groot worden.