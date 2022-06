Leerlingen Berkenboom Heistraat brengen sprookjes tot leven in musical ‘De Zeven’

De musical is opgebouwd rond zeven sprookjes. De jonge acteurs beleven allerlei avonturen en komen van het éne verhaal in het andere terecht. ‘De Zeven’ was de eindmusical voor de leerlingen van het vijfde jaar. Alle lessen muzische opvoeding en een crea-tweedaagse stonden in het teken van de opvoering. Het stuk werd vrijdagavond opgevoerd in de stadsschouwburg in Sint-Niklaas.