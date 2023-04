Leerlingen Berkenboom brengen vredesboodschap ‘Eed aan de Elbe’ op begraafplaats Tereken

Filmfesti­val MOOOV toont 9 dagen lang films uit alle continen­ten: “Een venster op de wereld”

Het filmfestival MOOOV is vanaf zaterdag 22 april aan haar 11de editie toe in Sint-Niklaas. Negen dagen lang kunnen bezoekers in Siniscoop genieten van kwaliteitsfilms uit alle hoeken van de wereld.