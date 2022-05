Leerlingen Berkenboom brengen Trojaanse oorlog tot leven met toneelstuk ‘Umbra’

Sint-Niklaas Brandweer én politie­hond overwinnen On­ze-Lie­ve-Vrouw­kerk

Het RED Team van de Hulpverleningszone Waasland heeft twee dagen lang klimoefeningen gehouden op de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Sint-Niklaas. En zij niet alleen, want ook politiehond Murphy ging mee de hoogte én de diepte in.

4 mei