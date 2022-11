Leerlingen Baken tonen kleuters De Droomballon hoe ze moeten coderen: “Jongeren met beperking hun talenten laten tonen”

De sessies vinden drie keer per jaar plaats en kaderen binnen het project ‘mediaforces@baken’. “We zetten in op de talenten van onze jongeren met een beperking”, zegt begeleidende leerkracht Kim Pinoy van SBSO Baken. “Via workshops op onze eigen school leerden we hen coderen. Die kennis brachten ze woensdag over op de kinderen uit de derde kleuterklas van basisschool De Droomballon in Nieuwkerken. Op die manier geven we onze leerlingen een stem als co-coach in de ICT en media. Digitale inclusie is voor ons heel belangrijk.”