Lederhosen, braadworsten en vette beats: ‘Boem Patat’ moet foutste feestje van het jaar worden in De Casino. “De Pitaboys maakten ons themanummer”

Wie vertrouwd is met de feestjes van Ludwig en Gunther, weet dat telkens alle registers worden opengetrokken. Het koppel liet eerder al feestconcepten zoals The House Of God, Dance Classics en Happy Days op de bezoekers van De Casino los, maar gaat op zaterdag 17 december ‘next level’. Met de tweede editie van ‘Boem Patat’ haalt het nog meer toeters en bellen, foute muziek en verkleedpartijen naar de Wase hoofdstad. “We geven onze bezoekers nooit de kans om op te warmen”, beloven Ludwig en Gunther. “Wie de zaal binnenkomt, wordt meteen ondergedompeld in het feestgedruis. En dat zal nog meer het geval zijn tijdens ‘Boem Patat’. We bouwen De Casino om tot een over the top après-ski-bar. Inclusief lederhosen, vette beats en dikke pinten.”

Speciaal voor Boem Patat maakte Diego De Mol van De Pitaboys, die jarenlang in Sint-Niklaas woonde maar ondertussen is verhuisd naar Geel, een eigen themanummer. Net zoals hun succesnummer ‘Waar is da feestje?’ is het een stamper geworden die menig dansbeen in beweging zal brengen. “Ik vond het meteen een heel leuk concept”, vertelt Diego. “Toen Ludwig en Gunther me vroegen om een nummer te schrijven, heb ik niet lang getwijfeld. In de tekst zit bovendien een verwijzingen naar ‘King Connah’, Het dj-alter ego van Conner Rousseau. Zijn moeder (Christel Geerts, red.) is een jeugdvriendin van mij. De grootouders van Conner hebben altijd op mij gepast toen ik een klein kindje was.”

De Pitaboys zullen live optreden tijdens Boem Patat, net als Marina Wally. Ludwig staat onder de naam DJ Knalpot achter de draaitafels. “Een dresscode is er niet, maar uit ondervinding weten we dat het grootste deel van onze bezoekers uit zichzelf al verkleed naar het feest komt”, klinkt het.

Zeven jaar geleden haalden Ludwig en Gunther de Schotse pers met een lipsync-video van hun reis naar Schotland. Op het filmpje is te zien hoe ze samen met hun reisgezelschap op de tonen van ‘Highland’, een hit uit 1992 van de Zweedse eendagsvliegen van One More Time, door het land trekken. De video ging daarna ook in ons land viraal.

