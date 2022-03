Lachgas wordt steeds populairder: preventiefolder waarschuwt voor gevaren

Het gebruik en het verkopen van lachgas op openbare plaatsen is verboden, net als de verkoop ervan aan minderjarigen. Ook de stad probeert met een aantal preventieve acties het probleem aan te pakken. “Er werd een preventiefolder opgemaakt over lachgas en de schadelijke effecten ervan”, vernam Karel Noppe en wordt bevestigd door schepen voor Welzijn Sofie Heyrman (Groen). “Die zal verspreid worden onder handelaars die lachgas verkopen, in buurthuizen en op andere relevante plaatsen. Voor de hulpverleners van het Welzijnshuis wordt een opleiding over het gebruik van lachgas voorbereid. Men onderzoekt ook of het mogelijk is om gebruikers die betrapt worden een traject te laten volgen in plaats van een GAS-boete te laten betalen.”