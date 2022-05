Lachgas in beslag genomen tijdens controle auto

Sint-Niklaas Opnieuw zwaar ongeval op zwart kruispunt Truweel­straat met Mercator­straat: “Vroeg of laat valt hier dodelijk slachtof­fer”

Op het kruispunt van de Mercatorstraat en de Truweelstraat in Sint-Niklaas is dinsdagochtend nog maar eens een zwaar verkeersongeval gebeurd. Djennah Van Nieuwenhove (29) werd na een aanrijding tegen de gevel van een woning geslingerd. Ze kwam er gelukkig met de schrik vanaf, maar de schade is groot. Zowel het slachtoffer als buurtbewoners vrezen dat er vroeg of laat een ongeval met dodelijke afloop zal gebeuren.

3 mei