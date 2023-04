LAB-school legt groene speelplaats aan: “Ruimte voor bos, moeras, speelvelden en boomgaarden”

Marc (61) bouwt en herstelt al meer dan 20 jaar de gitaren van Hooverpho­nic: “Hij is onze muzikale kinesist, dankzij hem loopt alles gesmeerd”

Hooverphonic maakt zich op voor drie uitverkochte concerten in De Casino. Dat doet de band met gitaren die bijgeschaafd, afgestemd en zelfs gebouwd worden door Marc Terreur (61), de Sint-Niklase ‘huisgitaarbouwer’ van de groep. “Als Marc onze gitaren onder handen neemt, klinken ze pas écht goed”, is Hooverphonic-gitarist Raymond Geerts vol lof. Wij mochten op bezoek in het atelier van Marc, waar al jarenlang letterlijk gebouwd wordt aan het geluid van Hooverphonic.